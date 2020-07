Il merito di Stefano Pioli (Di giovedì 23 luglio 2020) In Italia non è fenomeno abituale: premiare la meritocrazia. Nel calcio, come in gran parte delle attività, contano le entrature, contano i rapporti, contano gli appoggi. Eppure è successo, in maniera totalmente inaspettata. È capitato al Milan, dove Stefano Pioli andava ad accomodarsi in panchina c Leggi su ilfoglio

ilCampanodoc : RT @officialmaz: La conferma e il rinnovo di contratto a Stefano #Pioli sono un bel segnale. Lavoro, serietà, idee, onestà, umiltà che non… - sportli26181512 : Milan, il clamoroso cambio di direzione su Pioli: Il Milan ha scelto di andare avanti con Stefano Pioli. Che ha avu… - TIM4USara : @angelodorazio Ciao, in merito alla tua richiesta, ti invito a contattare i colleghi Alessio, Giulia o Stefano per… - sportface2016 : Il pensiero di Mario #Sconcerti in merito al rinnovo di contratto di Stefano #Pioli con il #Milan - franchezzabalda : RT @officialmaz: La conferma e il rinnovo di contratto a Stefano #Pioli sono un bel segnale. Lavoro, serietà, idee, onestà, umiltà che non… -