Gattuso merita la riconferma? (Di giovedì 23 luglio 2020) Passata l’onda emozionale del successo in Coppa Italia, con un bel carico di energie emotive, Gattuso ha perso completamente la barra della squadra. Ad oggi il Napoli somiglia ad un liceo medio borghese in piena autogestione. Certamente lo scarsissimo interesse di questo campionato, per demeriti precedenti e gattusiani, oltre che per l’oggettiva difficoltà del periodo, non sollecita grandemente impegno da parte dei giocatori, che, fatte alcune dovute eccezioni, da un mese a questa parte giocano in infradito. A Parma l’ennesima giornata amara in una stagione, al momento, agrodolce deve necessariamente far riflettere sull’effettivo merito di Gattuso a conservare un posto di lavoro. La bilancia al momento è pendente dal lato della riconferma, non foss’altro per la coccarda tricolore portata a ... Leggi su ilnapolista

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, che ieri ha collezionato la presenza numero 200 in rossonero, parla a Sky Sport: "Fare 200 partite col Milan è un sogn ...

