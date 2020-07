Fonseca: «Grande atteggiamento, abbiamo creato occasioni fino alla fine» – VIDEO (Di giovedì 23 luglio 2020) Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la tennistica vittoria della Roma contro la SPAL: le sue parole Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria tennistica della Roma contro la SPAL. Queste le sue parole. «Oggi era importante vincere contro una squadra senza obiettivi in questo momento. A volte queste partite sono pericolose. abbiamo avuto un atteggiamento forte. Dopo il secondo e il terzo gol la squadra ha continuato a spingere, poi abbiamo gestito. abbiamo tanti giocatori stanchi che hanno giocato molto ultimamente. Dopo il quarto gol è stato più facile gestire la partita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

