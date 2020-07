Foggia: cadavere sul cavalcavia Corpo rinvenuto sul sovrappasso di via Bari (Di giovedì 23 luglio 2020) Sul posto le volanti della polizia. Anche i soccorritori, peraltro non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Si attende il medico legale. Il cadavere è stato rinvenuto in serata sul cavalcavia di via Bari a Foggia. La persona morta non sarebbe stata investita. L'articolo Foggia: cadavere sul cavalcavia <span class="subtitle">Corpo rinvenuto sul sovrappasso di via Bari</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

