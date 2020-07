Firenze, usura al 300%: sequestrati 2 milioni e mezzo ad uno strozzino (Di giovedì 23 luglio 2020) A Firenze, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno sequestrato 2 milioni e mezzo di euro ad uno strozzino che applicava tassi d’usura del 300% Il lavoro congiunto di Carabinieri e Guardia di Finanza di Firenze hanno portato al sequestro di circa 2 milioni e mezzo di euro frutto d’usura. Le indagini sono partite dalla denuncia … L'articolo Firenze, usura al 300%: sequestrati 2 milioni e mezzo ad uno strozzino proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

I militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri di Firenze hanno eseguito un sequestro ... i condannati per determinati gravi reati, tra i quali l’usura, non ...Operazione congiunta dei carabinieri e della Guardia di Finanza di Firenze che hanno sequestrato beni per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro ad un imprenditore 51enne origine Calabrese, ma ...