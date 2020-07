Elisa Isoardi, quel curioso scatto social ruba la scena. Ed è subito pioggia di like: foto (Di giovedì 23 luglio 2020) La conduttrice televisiva Elisa Isoardi non la vedremo più all’opera con ‘La Prova del Cuoco’ dalla prossima stagione tv, ma la sua passione culinaria è intatta e continua a mostrarsi in versione cuoca sui social network. Nell’ultima foto postata sul suo profilo Instagram si è infatti messa ai fornelli e lo scatto in questione ha suscitato molta curiosità. Prima di parlarvi nel dettaglio di questa istantanea, bisogna precisare che da un punto di vista professionale la situazione resta in alto mare. Non sono state svelate novità su ciò che potrà condurre. L’unica certezza per ora è rappresentata dalla sua partecipazione, come concorrente, al programma ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci. Il direttore ... Leggi su caffeinamagazine

zazoomblog : Elisa Isoardi come non l’avete mai vista: l’inaspettato commento - #Elisa #Isoardi #l’avete #vista: - zazoomblog : Elisa Isoardi come non l’avete mai vista: l’inaspettato commento - #Elisa #Isoardi #l’avete #vista: - maiocchirosanna : Antonella Clerici torna in tv: «Elisa Isoardi ha dovuto indossare un abito che era stato cucito addosso a me»… - zazoomblog : Antonella Clerici su Elisa Isoardi: “Le auguro di trovare una ‘sua’ trasmissione” - #Antonella #Clerici #Elisa… - zazoomblog : Elisa Isoardi al naturale su Instagram. E arriva il commento di Caterina Balivo - #Elisa #Isoardi #naturale… -