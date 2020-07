Condannati a 18 e 14 anni i fratelli che ferirono la piccola Noemi in un agguato a Napoli (Di giovedì 23 luglio 2020) NAPOLI – Condannato a 18 anni di reclusione Armando Del Re e a 14 anni suo fratello Antonio, ritenuti responsabili dell’agguato a colpi di pistola esplosi tra la folla, avvenuto il 3 maggio 2019 in piazza Nazionale, a Napoli, nel quale venne anche gravemente ferita Noemi, la bambina che all’epoca dei fatti aveva 4 anni. Leggi su dire

LaStampa : Sono stati condannati a oltre dieci anni di carcere i ragazzi della banda dello spray che la sera del 3 giugno 2017… - amaliaambruzzi : RT @PossibileIt: Avrebbe compiuto 33 anni, oggi, #17luglio, #FedericoAldrovandi. 'Ucciso senza una ragione” furono le parole che il giudi… - fisco24_info : Manuel: in Appello condanna ridotta a 14 anni e 8 mesi: In primo grado 2 autori ferimento nuotatore condannati a 16… - francypar71 : #Napoli Noemi, condannati i due fratelli pistoleri: 18 anni ad Armando, 14 anni ad Antonio - stefanociavatta : RT @AnsaRomaLazio: Manuel: in Appello condanna ridotta a 14 anni e 8 mesi. In primo grado 2 autori ferimento nuotatore condannati a 16 anni… -