Ceres chiede scusa a Bruno Peres per un tweet ‘inopportuno’ (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo tre giorni di polemiche, arrivano le scuse. Ceres, famosa azienda che produce birra, aveva pubblicato sui suoi canali social un tweet – con tanto di foto – in cui veniva citato il terzino brasiliano della Roma Bruno Peres. Ora il famoso marchio di birra ha fatto un passo indietro, cospargendosi il capo di cenere per quanto condiviso du Twitter ed esprimendo vicinanza nei confronti del club capitolini e del suo calciatore. LEGGI ANCHE > Il pessimo spettacolo offerto da Mihajlovic e Gasperini VIDEO Il terzino brasiliano è stato, ieri sera a Ferrara, uno dei grandi protagonisti della facile vittoria della Roma sul campo della Spal con una doppietta, la prima in maglia giallorossa. Ma nei giorni scorsi questo tweet da parte di Ceres aveva fatto ... Leggi su giornalettismo

forzaroma : La @Ceres chiede scusa alla Roma e a Bruno Peres: 'Messaggio inopportuno' - FOTO #ASRoma - romanewseu : La #Ceres chiede scusa alla Roma e Bruno Peres: “Siamo stati inopportuni” (FOTO) #ASRoma #RomanewsEU… - Ceres_c_e : RT @andrea_pecchia: #Salvini al #Senato se ne è uscito che quando un imprenditore va in banca per un prestito, nessuno gli chiede conto di… - dan_ceres : RT @giangoSGV: Qualcuno ancora si chiede perché GB è uscita da questo manicomio? La spiegazione in 3,18 minuti ?? - dan_ceres : RT @mat_brandi: L'Italia costretta a chiedere in ginocchio i soldi per sopravvivere ad un branco di usurai. Questo è il Consiglio UE o l'Eu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ceres chiede La Ceres chiede scusa alla Roma e a Bruno Peres: “Messaggio inopportuno” – FOTO ForzaRoma.info Bruno 'Ceres' è tornato ad essere Bruno Peres: ora è fondamentale per la Roma

Quello che a gennaio rimette piede a Roma è però un giocatore diverso. Da mesi chiede di non essere più chiamato ‘Ceres’, sente di aver voltato pagina e di poter tornare ad essere quello di un tempo.

Giovedì 16 luglio, anche nel Sulcis Iglesiente, è stata costituita “ANTEAS”, la nuova associazione di volontariato della CISL

Ascoltare, essere attenti, consolare, perdonare, accompagnare, abbracciare, aiutare…con questo spirito da giovedì 16 luglio 2020, anche nel Sulcis Iglesiente, è stata costituita “ANTEAS”, la nuova ass ...

Quello che a gennaio rimette piede a Roma è però un giocatore diverso. Da mesi chiede di non essere più chiamato ‘Ceres’, sente di aver voltato pagina e di poter tornare ad essere quello di un tempo.Ascoltare, essere attenti, consolare, perdonare, accompagnare, abbracciare, aiutare…con questo spirito da giovedì 16 luglio 2020, anche nel Sulcis Iglesiente, è stata costituita “ANTEAS”, la nuova ass ...