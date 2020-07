Catherine Full Body: guida ai finali di Rin (Di giovedì 23 luglio 2020) Catherine Full Body è finalmente arrivato anche su Nintendo Switch e vogliamo cogliere quest’occasione per creare una guida sul come ottenere il finale perfetto con Rin Di quanto ci sia piaciuto Catherine Full Body e di quanto ve ne consigliamo l’acquisto ne abbiamo già ampiamente parlato nella nostra recensione. Un titolo sicuramente non adatto a tutti, quello di Atlus, ma che se saprete far sedimentare correttamente dentro di voi, saprà dare grandi soddisfazioni. La versione Full Body, a differenza dell’originale del 2011, ha aggiunto una route completamente nuova, quella con Rin, oltre che ad altri finali con le altre due ragazze. Di questi ultimi risvolti parleremo in una ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Catherine Full Body: guida ai finali di Rin #CatherineFullBody #NintendoSwitch #PC #PS4 #XboxOne #tuttotek - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #7: Catherine Full Body - Nintendo Switch, Standard editore SEGA/Atlus EUR 49… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #8: Catherine Full Body - Nintendo Switch, Standard editore SEGA/Atlus EUR 49… - FrancisMayCry : Entro il 6 agosto devo ricordarmi di comprare Catherine Full Body che è in offerta a 30 euro... - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #5: Catherine Full Body - Nintendo Switch, Standard editore SEGA/Atlus EUR 49… -

Ultime Notizie dalla rete : Catherine Full Catherine: Full Body per Nintendo Switch - Recensione Akiba Gamers Catherine Full Body: guida ai finali di Rin

Catherine Full Body è finalmente arrivato anche su Nintendo Switch e vogliamo cogliere quest’occasione per creare una guida sul come ottenere il finale perfetto con Rin Di quanto ci sia piaciuto Cathe ...

Recensione Catherine Full Body: traditori su Nintendo Switch

Ah, l’Amore. L’Amore, quello con la A maiuscola per l’appunto, è forse il sentimento che più l’essere umano arriva a temere nel corso della sua esistenza. Non parliamo di affetto, di amicizia, di affi ...

Catherine Full Body è finalmente arrivato anche su Nintendo Switch e vogliamo cogliere quest’occasione per creare una guida sul come ottenere il finale perfetto con Rin Di quanto ci sia piaciuto Cathe ...Ah, l’Amore. L’Amore, quello con la A maiuscola per l’appunto, è forse il sentimento che più l’essere umano arriva a temere nel corso della sua esistenza. Non parliamo di affetto, di amicizia, di affi ...