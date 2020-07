Brexit, Gb ammette: impossibile accordo per luglio, forse a settembre (Di giovedì 23 luglio 2020) L'accordo sul dopo-Brexit entro fine luglio, auspicato dal governo di Boris Johnson, non si potrà raggiungere. A indicarlo è il capo negoziatore britannico, David Frost, secondo il quale, però, c'è ... Leggi su tgcom24.mediaset

libellula58 : RT @ansaeuropa: Ancora possibilità per settembre. - ansaeuropa : Ancora possibilità per settembre. - DeSantis1948 : Brexit: Gb ammette, accordo per luglio ora impossibile - Ultima Ora - ANSA - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Brexit, Gb ammette: impossibile accordo per luglio, forse a settembre #brexit - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: #Brexit #Gb ammette, accordo per luglio ora impossibile #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit ammette Brexit: Gb ammette, accordo per luglio ora impossibile - Ultima Ora Agenzia ANSA Brexit: Regno Unito, l’accordo a luglio è impossibile. Barnier: intesa lontana

Niente accordo sul dopo-Brexit entro fine luglio, come il governo di Boris Johnson auspicava. Si lavora a un’intesa «per settembre», anche se entrambi le parti ammettono che i tempi potrebbero ...

Brexit: Barnier, posizione di Londra rende improbabile accordo

Lo ha detto il capo negoziatore Ue per la Brexit, Michel Barnier, oggi al termine del quinto round di negoziati con l'omologo britannico David Frost a Londra. Barnier ha ammesso che non ci sono stati ...

Niente accordo sul dopo-Brexit entro fine luglio, come il governo di Boris Johnson auspicava. Si lavora a un’intesa «per settembre», anche se entrambi le parti ammettono che i tempi potrebbero ...Lo ha detto il capo negoziatore Ue per la Brexit, Michel Barnier, oggi al termine del quinto round di negoziati con l'omologo britannico David Frost a Londra. Barnier ha ammesso che non ci sono stati ...