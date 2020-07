Basilicata: 33 migranti contagiati “lo Stato ci mette in pericolo” (Di giovedì 23 luglio 2020) migranti in arrivo da Lampedusa portano la Basilicata a 33 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, più tre locali. Era stata la prima regione Covid free. Da isola felice – era stata la prima regione Covid free – a 36 contagi in un solo giorno. E 33 sono migranti in arrivo da Lampedusa e ospiti dei centri d’accoglienza lucani. La Basilicata oggi deve far fronte ad una emergenza che ormai non si aspettava più. Tutta ‘colpa’ dei bengalesi: erano arrivati da Lampedusa ed ora si trovano in strutture di accoglienza sorvegliate da militari e forze dell’ordine. Il governatore ha anche tranquillizzato i turisti: “La Basilicata resta una Regione sicura”. Salvini: “Così questo governo mette in pericolo ... Leggi su chenews

