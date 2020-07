Baby 3 a settembre 2020 su Netflix: nel cast anche la figlia di Morgan e Asia Argento (Di giovedì 23 luglio 2020) La terza e ultima stagione di Baby, la serie originale italiana prodotta da Fabula Pictures e liberamente ispirata allo scandalo di qualche anno fa delle "Baby squillo" del quartiere romano dei Parioli, debutterà su Netflix il prossimo settembre. Tornano i protagonisti della serie Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica). Oltre a loro, Denise Capezza (Natalia), Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Giuseppe Maggio (Fiore), Massimo Poggio (Arturo), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Max Tortora (Roberto) e Thomas Trabacchi (Tommaso). Tra le novità di questa ultima stagione la figlia di ... Leggi su blogo

