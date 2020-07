Asti, Catturato a Nizza 49enne latitante accusato di molestie (Di giovedì 23 luglio 2020) E’ stato arrestato a Nizza nel quartiere arabo, dove aveva trovato rifugio. Un 49 tunisino, con cittadinanza italiana, che si era dato latitante. Sull’uomo pesanti capi d’accusa, e un mandato di cattura internazionale. La squadra mobile di Asti in collaborazione con la Polizia postale, il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia di Roma e Ventimiglia, è riuscita a catturare il fuggitivo che dovrà rispondere di reati di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti contro famigliari e conviventi aggravati, e lesioni personali. Le indagini, cominciate nel 2016 a seguito della denuncia per maltrattamenti della moglie, anch’essa tunisina di qualche anno più giovane, hanno fatto emergere uno spaccato familiare fatto di continui soprusi e prepotenze da parte dell’uomo che da ... Leggi su nuovasocieta

