Arrivano i Voxxed Days Ticino Workshops e Devoxx4kids2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) L’appuntamento si terrà tra lunedì 28 settembre e giovedì 8 ottobre Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano Voxxed

Ticinonline

LUGANO - È in lavorazione la sesta edizione di Voxxed Days Ticino 2020, che si rinnova in un format digitale e diventa per la prima volta Voxxed Days Ticino Workshops. L’appuntamento si terrà tra ...