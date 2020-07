Ariete (Di giovedì 23 luglio 2020) “La creazione del mondo non è avvenuta una volta e per sempre, ma avviene ogni giorno”. Ti sottopongo questa osservazione del drammaturgo Samuel Beckett perché stai entrando in una fase particolarmente creativa del tuo ciclo astrale. Spero... Leggi Leggi su internazionale

BiancaTarocchi : AFFINITA' DI ??COPPIA IN ??AMORE ?GEMELLI Gemelli, sei instabile con l'Ariete, Ti consumi in fretta con il Cancro, mo… - giudifish : Fastidiata. Forse per via delle due ore di sonno a notte che dormo dal 17 di giugno? Forse. Comunque sia, il fastid… - lordmax10 : Ariete: Organizzatissimo! Sarà un disastro ma perfettamente riuscito #microoroscopo #microroscopo - MorganaMurolo : RT @pezzidicuore1: Ah e comunque sto ancora aspettando un feat tra gli Psicologi e Ariete - LeStellediEG : Ariete: Organizzatissimo! #microoroscopo #microroscopo -