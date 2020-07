Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 24 luglio: Luciano scopre la verità su Federico (Di giovedì 23 luglio 2020) Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 24 luglio: cosa ci raccontano le Anticipazioni di domani? Finalmente è arrivata la tanto attesa Festa di San Valentino. Clelia comincia ad accettare la corte di Ennio amareggiando Luciano, che però è intenzionato a far finta di nulla, dato che è sposato. Rocco rimane deluso da Marina trascorre la serata con Irene. Riccardo fa i complimenti ad Angela, perché è stata lei a vincere il concorso del “Paradiso” per San Valentino. Tuttavia la giovane gli tace di aver scritto pensando a lui, la frase d’amore decretata la più bella. Gabriella finge di essere fidanzata con Cosimo per far contenta la madre di quest’ultimo. Infine, dopo una romantica ... Leggi su pianetadonne.blog

