Amber Heard ammette per la prima volta di aver colpito Depp per autodifesa (Di giovedì 23 luglio 2020) Nel terzo giorno del processo per diffamazione intentato da Johnny Depp contro il tabloid britannico 'Sun', Amber Heard ha ammesso per la prima volta di aver anche lei colpito l'attore, invocando l'... Leggi su tgcom24.mediaset

