Alex Zanardi | poco fa l’annuncio del medico

A poche ore dal trasferimento di Alex Zanardi nella clinica lecchese, parla il medico. Alex Zanardi combatte per rimanere in vita. Ormai è chiaro a tutti che la situazione è una di quelle "sul filo del rasoio". Un combattente nato. Prima in pista, poi fuori, poi nuovamente nel circuito asfaltato e ora in una clinica lecchese, esattamente a Villa Beretta di Costa Masnagaun, centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale vicino Lecco. È stato trasferito in questo centro appena due giorni fa, lasciando l'ospedale di Siena. Oggi arrivano le parole del Dottor Franco Molteni, colui che dirige il reparto di riabilitazione. Il medico esprime tutta la sua schiettezza affermando ...

