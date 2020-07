Viveva con 70 gatti in condizioni pessime (Di mercoledì 22 luglio 2020) La donna è indagata per maltrattamento e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura Leggi su media.tio.ch

filo_soft : @alinadurso La mia città è un piccolo centro. Però un ragazzo che è diventato donna anche nei documenti, non ha mai… - medio_e : Un libro che strega per stile e ritmo, portandoci con un taxi a Beirut per scoprire la vita 'infernale' che lì si v… - maryka_m_ : Ho scoperto che il padre di mia figlia,con cui ci ho riprovato dopo anni,mentre viveva con noi faceva lo schifo a d… - Luca80093108 : RT @DarioBallini: Manuela era una donna e viveva da donna. Chiamarla 'l'uomo','il transessuale','il brasiliano che si prostituiva' è un ins… - LuisaRagni : RT @DarioBallini: Manuela era una donna e viveva da donna. Chiamarla 'l'uomo','il transessuale','il brasiliano che si prostituiva' è un ins… -

Ultime Notizie dalla rete : Viveva con Monsano piange Antonella, travolta e uccisa da un furgone in via Guastuglie Centropagina Protesta con i flash dei fotografi professionisti: «Le immagini sul web non sono di tutti»

Con #IoLavoroConLa Fotografia ieri notte i fotografi veneziani (tra i quali i bravi professionisti che realizzano le immagini per i quotidiani e i periodici) hanno manifestato alla loro maniera, silen ...

Tor Vergat taglia tasse a studenti: misure antivirus

Roma, 22 lug. (askanews) - L'Ateneo di Roma "Tor Vergata" mette in campo agevolazioni fiscali per studenti e studentesse in questo momento di crisi dovuto al Coronavirus. lI Senato Accademico dell'ate ...

Con #IoLavoroConLa Fotografia ieri notte i fotografi veneziani (tra i quali i bravi professionisti che realizzano le immagini per i quotidiani e i periodici) hanno manifestato alla loro maniera, silen ...Roma, 22 lug. (askanews) - L'Ateneo di Roma "Tor Vergata" mette in campo agevolazioni fiscali per studenti e studentesse in questo momento di crisi dovuto al Coronavirus. lI Senato Accademico dell'ate ...