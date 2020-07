Vercelli, coppia trovata morta in casa: ipotesi omicidio-suicidio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Vercelli. Un uomo e una donna sono stati trovati morti nella camera da letto di una villetta con giardino a Villata, in provincia di Vercelli. Secondo i primi rilievi, la coppia avrebbe circa settant’anni. Vercelli, coppia trovata morta in casa: ipotesi omicidio-suicidio Stando ai primi accertamenti potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Al momento non … L'articolo Vercelli, coppia trovata morta in casa: ipotesi omicidio-suicidio Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

