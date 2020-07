Un caloroso bentornato a Riccardo Puleo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo due anni alla Virtus Velletri in C Silver, risultando uno dei migliori marcatori del campionato, Riccardo Puleo torna a casa. A seguito di una lunga trattativa con la società virtussina, l’atleta apriliano vestirà quest’anno la casacca della Virtus Bk Aprilia andando a impreziosire il gruppo di Coach Marco Martiri e continuando così quel processo di “aprilianizzazione” della rosa. Puleo, classe ’95, cestista dalle indubbie qualità, è cresciuto cestisticamente alla Virtus per poi essere stato scelto dalla Mensana Siena con la quale è Campione d’Italia U15. Tornato alla Virtus dopo questa esperienza positiva, è stato protagonista di eccellenti campionati di C Gold per poi trasferisi per due anni a Velletri in C Silver, risultando uno dei migliori ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : caloroso bentornato Un caloroso bentornato a Riccardo Puleo Il Corriere della Città Pinna al comando della stazione dei carabinieri

"A nome mio personale e di tutta la comunità capoliverese – dice il sindaco Andrea Gelsi – rivolgo il più caloroso ‘bentornato a casa’ e le più vive congratulazioni al luogotenente Pinna.

Le Congratulazioni del Sindaco di Capoliveri Andrea Gelsi al Luogotenente Q.S. Antonio Pinna

