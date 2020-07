Sovranisti da Recovery. Conte strappa in Europa 209 miliardi, ma Salvini rosica e straparla di flop (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’unica voce stonata nel coro di lodi che si alzano, da destra a sinistra, all’indirizzo del premier Giuseppe Conte e della battaglia che ha condotto per aggiudicare all’Italia la fetta più grossa della torta del Recovery fund è, ancora una volta, quella di Matteo Salvini. Il leader della Lega assume una posizione originale anche nello schieramento del centrodestra cui appartiene. In una conferenza stampa, col responsabile economia del Carroccio Alberto Bagnai, parla dell’accordo raggiunto nel vertice Ue come di “una fregatura grossa come una casa”. Che più o meno a suo dire funzionerà così: “Sono soldi prestati sulla carta, che arriveranno solo tra un anno, sole se verranno fatte riforme su pensioni, sanità, lavoro. Tradotto: se non ritorni alla ... Leggi su lanotiziagiornale

