Sarri:”Dobbiamo restare concentrati sulle singole partite. Non mi interessano le critiche” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Udinese. La Juventus è ad un passo dal titolo: “Io faccio sport e la parola ‘vicino’ significa niente. Sappiamo che ci mancano quattro punti e in questo momento è difficile e faticoso. Dobbiamo rimanere sulla testa sulle singole partite. Dobbiamo pensare all’Udinese, poi alla Samporia, restando sul pezzo e continuando nella consapevolezza che in questo momento è dura per tutti”. L’affinità tra Cristiano Ronaldo e Dybala può aumentare ulteriormente: “Abbiamo ampi margini di miglioramento, mi pare evidente. La difficoltà nella convivenza di due giocatori di così alto livello faccio fatica a vederla. Ci può essere la difficoltà ... Leggi su alfredopedulla

