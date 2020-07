Sarri: “Le critiche? Forse sto sui coglioni a qualcuno, non lo so” (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Udinese: “Io faccio sport e nella sport la parola vicino significa niente. Quando vai vicino a un gol non hai fatto gol. Sappiamo che mancano 4 punti e che fare punti è difficile per tutte le squadre. Dobbiamo avere la testa sulle singole partite tanto i punti sono vinti nelle singole partite. Ora dobbiamo pensare all’Udinese e poi alla Samp, il resto viene di conseguenza essere vicini nello sport non vuol dire niente. Dobbiamo continuare nella consapevolezza che è dura per tutti”. Sulla coppia Dybala-Ronaldo: “Siamo una squadra forte che ha ancora margini di miglioramento mi sembra evidente. La difficoltà nella convivenza tra due giocatori di così alto livello faccio fatica a vederla. Possono ... Leggi su ilnapolista

