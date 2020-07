Sangue a Chicago, 14 feriti in una sparatoria a un funerale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un'imboscata al funerale della vittima di una sparatoria. E' successo a Chicago , dove da un'auto nera sono partiti colpi di arma da fuoco su una piccola folla che usciva da un'agenzia di pompe ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Sangue a Chicago, 14 feriti in una sparatoria a un funerale #Chicago -

Ultime Notizie dalla rete : Sangue Chicago

Altra e ennesima sparatoria in Usa. Questa volta è Chicago ad essere “colpita”: presa di mira un’agenzia di pompe funebri. Per ora almeno 13 feriti. Armi e fuoco in Usa. Ci risiamo: ennesima sparatori ...Un'imboscata al funerale della vittima di una sparatoria. E' successo a Chicago, dove da un'auto nera sono partiti colpi di arma da fuoco su una piccola folla che usciva da un'agenzia di pompe funebri ...