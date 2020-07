Sandra Oh fa coming out? Ecco spiegato lo scoop che non esiste (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nelle ultime settimane l'astinenza da Killing Eve – di cui si attende la quarta stagione dopo una terza non del tutto soddisfacente – ha spinto alcune fan della serie a vivisezionare sui social le vite private delle sue protagoniste. La prima vittima designata è stata Jodie Comer: una fan particolarmente zelante si è intrufolata nell'account Instagram privato dell'attrice, ha salvato alcune delle sue foto in compagnia del fidanzato – un giocatore di lacrosse statunitense e presunto sostenitore di Donald Trump – e le ha poi condivise su Twitter per denunciarne l'ipocrisia. Ciò di cui la si è accusata, infatti, è aver approfittato del ruolo di Villanelle in Killing Eve per consolidare la propria fama e costruire l'immagine di un'alleata della comunità LGBT, contrapponendovi nella vita reale una relazione amorosa con un ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Sandra coming Una Vita, chi è Sandra Marchena, l'attrice che interpreta Rosina Hidalgo? Vita privata, foto, curiosità e ultime news ComingSoon.it Un Bird Box 2 in arrivo su Netflix? Parla l'autore del romanzo originale

Bird Box con Sandra Bullock un anno e mezzo fa è stato uno dei successi di Netflix, dando anche origine a una pericolosa mania. In arrivo un seguito? Nel Natale del 2018 l'horror thriller fantascienti ...

Bird Box con Sandra Bullock un anno e mezzo fa è stato uno dei successi di Netflix, dando anche origine a una pericolosa mania. In arrivo un seguito? Nel Natale del 2018 l'horror thriller fantascienti ...