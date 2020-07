Roma, transessuale morta a Tor Sapienza. I dettagli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, transessuale morta a Tor Sapienza. Il suo cadavere ritrovato a piazzale Pino Pascali. Aveva 36 anni. Si indaga sulle cause A Roma una transessuale brasiliana è stata trovata morta a Tor Sapienza, in piazzale Pino Pascali. La giovane aveva 36 anni ed il suo cadavere, a terra, è stato trovato da una sua connazionale 43enne. La donna ha raccontato ai carabinieri di aver visto il corpo del trans esanime per strada, quando non c’era più nulla da fare. Come detto sul posto sono accorsi i militari del Nucleo Investigativo per i rilievi sulla possibile scena del delitto e quelli della stazione Roma Tor Sapienza. Sarà però l’autopsia – disposta dal magistrato di turno ... Leggi su bloglive

