Roma | Incendio a Castel di Guido, sul posto 16 squadre di Vigili del fuoco (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, è avvenuto un Incendio in via di Castel di Guido. Sul posto sono dovute giungere 16 squadre di Vigili del fuoco per spegnere l’Incendio. A Roma è scoppiato un Incendio dalle 13:30 in via di Castel di Guido, in zona Malagrotta. Sono dovute intervenire ben 16 squadre del comando provinciale dei Vigili del fuoco … L'articolo Roma Incendio a Castel di Guido, sul posto 16 squadre di Vigili del fuoco è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

emergenzavvf : #Roma, #incendio di vegetazione alimentato dal vento coinvolge auto e lambisce abitazioni. Squadre #vigilidelfuoco… - emergenzavvf : Sotto controllo l’#incendio che dalle 13 di #oggi ha coinvolto una vasta area di sterpaglie nel quartiere Boccea a… - tusciaweb : Vasto incendio di sterpaglie a Castel di Guido, disagi alla circolazione Roma - Un vasto incendio di sterpaglie ha… - 79_Alessio : RT @romatoday: roma Incendio a Castel di Guido: il vento spinge le fiamme a ridosso delle abitazioni - MassimoChiaram7 : RT @romatoday: roma Incendio a Castel di Guido: il vento spinge le fiamme a ridosso delle abitazioni -