Piacenza, arrestati dieci carabinieri e caserma sequestrata (Di mercoledì 22 luglio 2020) ...ha dichiarato il comandante provinciale di Piacenza Massimo Savo parlando dell'indagine che ha coinvolto alcuni militari della caserma Levante di via Caccialupo secondo quanto riporta il quotidiano '... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : A Piacenza sequestrata una caserma dei carabinieri e almeno sei militari arrestati. I reati contestati sono spaccio… - fanpage : #Piacenza Un'inchiesta senza precedenti che ha portato anche al sequestro della Caserma. Accuse gravissime contro 6… - MediasetTgcom24 : Arrestati sei carabinieri e sequestrata una caserma a Piacenza #Piacenza - marcoleofrigio : RT @ultimenotizie: Una caserma dei Carabinieri di #Piacenza posta sotto sequestro e almeno sei militari arrestati, alcuni già in carcere a… - PieraBelfanti : RT @ultimenotizie: Una caserma dei Carabinieri di #Piacenza posta sotto sequestro e almeno sei militari arrestati, alcuni già in carcere a… -

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza arrestati

Così la procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella, in conferenza stampa, nell'illustrare l'indagine che ha portato all'arresto di sei carabinieri e al sequestro di una caserma della città, in via ...PIACENZA – Arresti illegali, estorsioni, violenze, traffico e spaccio di stupefacenti: è quanto portato alla luce dall’operazione denominata ‘Odysseus’, coordinata dalla Procura di PIACENZA, condotta ...