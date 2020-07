Parma-Napoli, D’Aversa: “Abbiamo giocato una partita stupenda” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiParma – Un Roberto D’Aversa soddisfatto, quello apparso davanti ai microfoni nel post-partita di Parma-Napoli, terminata 2-1 per i ducali. Ecco le parole del tecnico emiliano a Sky Sport: Sul Parma eventualmente pronto al grande salto: “Le prestazioni belle le abbiamo fatte spesso, ma per fare il vero salto di qualità dovevamo vincere certe gare, come quella con l’Inter ad esempio. Dopo quelle partite, dove ci sono state tante situazioni a sfavore – a livello mentale magari – sono iniziate a sfuggirci certe situazioni. Poi ci sono gli infortuni, e complicazioni varie. Ma stasera abbiamo giocato una partita stupenda, grazie a tutti ragazzi. Uno dei migliori primi tempi della mia carriera. Questi ... Leggi su anteprima24

