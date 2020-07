Ostia, l’amico gli affida i figli e lui violenta la piccola di 5 anni: arrestato un 32enne (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il padre gli aveva affidato i due figli a causa di un imprevisto impegno di lavoro e lui, un 32enne amico di famiglia, ha abusato della piccola di 5 anni. È con questa accusa che è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Ostia, diretti da Eugenio Ferraro, D.C., di origine rumena e residente nella zona dell’Idroscalo del Comune romano, dopo l’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Roma, nell’ambito di un’indagine coordinata dal pool specializzato della Procura della Capitale. Gli agenti lo hanno intercettato e ammanettato in un cantiere nella zona Trionfale e portato al carcere di Regina Coeli. L’ipotesi di reato a suo carico è quella di violenza sessuale aggravata, in quanto commessa a danno di una ... Leggi su ilfattoquotidiano

