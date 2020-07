Origgio 2020, Ceolin si svela: "Io candidato della lista civica" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il consigliere comunale Daniele Ceolin sarà il candidato sindaco della lista civica Origgio 2020. A spiegare la discesa in campo in solitaria è lui stesso con una lettera aperta agli origgesi e una ... Leggi su ilgiorno

Il consigliere comunale Daniele Ceolin sarà il candidato sindaco della lista civica Origgio 2020. A spiegare la discesa in campo in solitaria è lui stesso con una lettera aperta agli origgesi e una ...

Origgio festeggia i 100 anni di don Cesare

Origgio ha festeggiato domenica il centesimo compleanno di don Cesare Catella, il più anziano sacerdote della diocesi. Quest’anno ricorre anche il 75esimo anniversario della sua consacrazione, che è s ...

