Naya Rivera, il ricordo di Chris Colfer: "Essere con lei mi faceva sentire protetto" (Di mercoledì 22 luglio 2020) In un lungo e commovente saggio su Variety, Chris Colfer ricorda l'amica e collega Naya Rivera, scomparsa l'8luglio 2020 nelle acque di un lago californiano. Dopo la scomparsa di Naya Rivera, annegata nel Lago Piru, in California, durante una gita in barca col figlio di quattro anni, Variety ospita il lungo ed emozionante saggio in cui del collega di Glee Chris Colfer ricorda l'attrice la cui sola presenza lo faceva sentire protetto. "Non sono sicuro che qualcuno sulla Terra sia in grado di dare a Naya il tributo che merita" esordisce Chris Colfer. "Il processo di perderla è stato un incubo, mi ritrovo a chiedermi se Naya fosse ... Leggi su movieplayer

