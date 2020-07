Mihajlovic furioso con Gasperini: «Non si deve permettere» – VIDEO (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Atalanta: queste le sue parole su Gasperini Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa di Gasperini e di quel accesso diverbio avuto in campo durante Atalanta-Bologna. Le sue parole. «Ognuno deve fare le regole in casa propria. Se ho qualche problema con la sua panchina parlo con lui e viceversa, non è che sorpassa me e si incavola con la mia panchina. Così manca di rispetto a me, non è stato giusto da parte sua: quello che fanno i miei hanno fatto anche i loro. Lui non deve permettersi di insultare la mia panchina, altrimenti mi incazzo io e non va bene. Io poi non ho nulla da chiarire, poi è finito lì» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

