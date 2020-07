Mascherine, dalla carenza di ossigeno ai problemi intestinali: tutte le bufale a cui non credere (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sulle Mascherine in questo periodo di fase 3 della pandemia di coronavirus circolano ormai da settimane le bufale più disparate: dalla carenza di ossigeno provocata dall'uso dei dispositivi di ... Leggi su leggo

Alcuni stati degli Usa stanno entrando in una crisi che, da sanitaria, si sta trasformando in politica. Siccome siamo abituati a pensare che il peggio succeda sempre nel nostro paese, proviamo a veder ...

In Brasile si consuma un genocidio,” Bolsonaro si compiace dell’altrui morte”, la denuncia

in Brasile si sta consumando un genocidio! Mentre vi scrivo, 16 luglio, il Covid-19, apparso da queste parti nel febbraio di quest’anno, ha già ucciso 76mila persone. Sono già 2 milioni le persone con ...

