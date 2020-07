L’Uomo dai testicoli enormi torna oggi su Real Time (gallery) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tra i tanti Reality “particolari” trasmessi da Real Time, troveremo da questa sera anche L’Uomo dai testicoli enormi, in onda in seconda serata seguito da L’Uomo senza Pene. E’ la storia di Dan Maurer, 40 anni, un uomo da “guinness dei primati” non per qualche abilità, ma per una caratteristica fisica: la grandezza del suo scroto. Le vite di Dan e sua moglie Mindy sono cambiate sette anni fa, quando i testicoli dell’uomo hanno iniziato a crescere in maniera incontrollata. Si tratta di una malattia, un linfedema, che va curata prima che sia troppo tardi. La coppia è in viaggio proprio per trovare una cura. L’Uomo dai testicoli enormi in tv L’appuntamento con L’Uomo dai ... Leggi su ascoltitv

