Lazio, Inzaghi: «Contro il Cagliari per la Champions. Zenga? Lo stimo» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Simone Inzaghi ha analizzato la partita Contro il Cagliari: le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato della sfida Contro il Cagliari di Walter Zenga. 200 PANCHINE – «Sono felice di raggiungere le 200 panchine domani, un traguardo importante dopo quattro anni. Sono orgoglioso. Ci manca la matematica per festeggiare la qualificazione alla prossima Champions League e vogliamo conquistarla Contro il Cagliari, anche se non sarà semplice». SENSAZIONI – «All’andata fu una grande vittoria, prima della partenza per Ryad per la Supercoppa italiana. Adesso però troveremo una squadra ... Leggi su calcionews24

