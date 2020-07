L'Afd vuole denunciare Angela Merkel per un suo commento sulle elezioni in Turingia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland ha intenzione di denunciare il Governo tedesco e Angela Merkel contro i commenti di quest'ultima in seguito al risultato shock ... Leggi su globalist

L'Afd vuole denunciare Angela Merkel per un suo commento sulle elezioni in Turingia

Il partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland ha intenzione di denunciare il Governo tedesco e Angela Merkel contro i commenti di quest'ultima in seguito al risultato shock dell'ele ...

Il partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland ha intenzione di denunciare il Governo tedesco e Angela Merkel contro i commenti di quest'ultima in seguito al risultato shock dell'ele ...