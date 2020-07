Inter-Fiorentina 0-0 all'intervallo. I viola soffrono / DIRETTA (Di mercoledì 22 luglio 2020) Inter subito pericolosa nella sfida alla Fiorentina : al 4' minuto Terracciano salva su Lukaku dopo un batti e ribatti in area. Al 10' ancora Terracciano para su Barella. Al 13' Ribéry tira da fuori ... Leggi su lanazione

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? L'intervista esclusiva con il nostro 'Toro' ?? Video e statistiche su #InterFiorentina ??… - MarcoBarzaghi : Stefan #DeVrij, sostituito nel primo tempo di Inter-Fiorentina, per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro - Gazzetta_it : #Inter #Handanovic come #Facchetti: contro la Fiorentina presenza n. 475 in serie A - acffiorentina : ??| 88’ Colpo di reni di Terracciano su una punizione velenosa di Eriksen Inter ?? Fiorentina 0??-0??… - Notiziedi_it : Live Inter-Fiorentina 0-0 in attacco Lukaku con Sanchez -