Il calcio in tv a 36 euro: è un prezzo equo? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Per la Serie A e il calcio italiano potrebbe presto arrivare una vera svolta che riguarda i diritti tv e di conseguenza le casse di tutti i club della massima serie. Lunedì, a Roma, è andato in scena un incontro tra i 20 presidenti (in video conferenza Juve, Spal e Brescia) convocato dal patron del Napoli Aurelio De Laurentiis per discutere sul futuro della trasmissione delle gare. In primis tutti sono concordi sulla nascita di una media company capace di vendere i diritti tv ad un prezzo... Leggi su 90min

Gazzetta_it : Euro #Dybaldo: la Juve sfida il suo passato e i big di @ChampionsLeague @CristianoRonaldo #Dybala - PaoloLeChat : @breveinutile @blade_runner68 @XERDAN_Design Stiamo parlando di altro secondo me Se uno Stato viene a rompere le sc… - DarthPump : Calcio donne Euro 2022, Bertolini: 'Mi aspetto entusiasmo' - fisco24_info : Calcio donne Euro 2022, Bertolini: 'Mi aspetto entusiasmo': Il 17 settembre a Empoli le Azzurre affronteranno Israe… - NCN_it : #SANTACROCE: “#KOULIBALY? DIFFICILE RIFIUTARE UN’OFFERTA DA 80 MILIONI DI EURO” -

Ultime Notizie dalla rete : calcio euro Calcio donne: Euro 2022, Bertolini 'Mi aspetto entusiasmo' Agenzia ANSA La Brexit della Premier League apre le porte alla Serie A

La Brexit va nel pallone. In senso letterale: l'addio della Gran Bretagna all'Unione Europea si abbatterà come un ciclone anche sul mondo del calcio. Con la de-industrializzazione del paese, il calcio ...

Spal Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Ferrara, 22 luglio 2020 - La Spal cerca di terminare dignitosamente il campionato, dopo essere matematicamente retrocessa in seguito alla sconfitta di Brescia. Stasera al Mazza arriva la Roma (si gio ...

La Brexit va nel pallone. In senso letterale: l'addio della Gran Bretagna all'Unione Europea si abbatterà come un ciclone anche sul mondo del calcio. Con la de-industrializzazione del paese, il calcio ...Ferrara, 22 luglio 2020 - La Spal cerca di terminare dignitosamente il campionato, dopo essere matematicamente retrocessa in seguito alla sconfitta di Brescia. Stasera al Mazza arriva la Roma (si gio ...