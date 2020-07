Giuntoli: «Gattuso è un grande allenatore, eravamo convinti che si potesse svoltare con lui» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro il Parma Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro il Parma. Le sue parole. «Gattuso sta facendo molto bene, eravamo convinti che con lui potevamo svoltare e così è stato. Ha grandi capacità È un grande allenatore con grandi qualità umane». MERCATO – «Non ci sono novità di rilievo né per Osimhen né per Under». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

allgoalsnapoli : VIDEO - Giuntoli a DAZN: 'Gattuso sta facendo bene, con lui abbiamo svoltato! Su Osimhen e Under...'… - MundoNapoli : Giuntoli : 'Gattuso sta facendo bene, nessuna novità sul mercato '. - sscalcionapoli1 : Giuntoli a DAZN: 'Gattuso sta facendo bene, con lui abbiamo svoltato! Su Osimhen e Under...' #ForzaNapoliSempre… - _SiGonfiaLaRete : #Giuntoli: '#Osimhen e #Under? Valutiamo tanti profili, non ci sono novità' - areanapoliit : Le parole di Cristiano Giuntoli -

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli Gattuso Giuntoli: "Gattuso grande allenatore. Mercato? Nessuna novità" IamNaples.it Gattuso sorride, dalla Turchia sono certi: «Lo sta comprando il Napoli»

Cengiz Under si avvicina sempre più al Napoli. L’esterno d’attacco è in uscita dalla Roma e piace al tecnico del Napoli Gennaro Gattuso. Ottenuto il via libera di Ringhio, Cristiano Giuntoli ha bussat ...

Under, Napoli e Roma a lavoro per la sinergia di mercato

Cengiz Under sta diventando un ossessione in casa Napoli. Il giovane talentino turco è stato individuato da Giuntoli per sostituire Callejon, giunto al capolinea della sua esperienza napoletana dopo s ...

Cengiz Under si avvicina sempre più al Napoli. L’esterno d’attacco è in uscita dalla Roma e piace al tecnico del Napoli Gennaro Gattuso. Ottenuto il via libera di Ringhio, Cristiano Giuntoli ha bussat ...Cengiz Under sta diventando un ossessione in casa Napoli. Il giovane talentino turco è stato individuato da Giuntoli per sostituire Callejon, giunto al capolinea della sua esperienza napoletana dopo s ...