Decreto sul riciclo dei pneumatici in Gazzetta Ufficiale (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA, 22 LUG - E' stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il Decreto "End of Waste" che disciplina il riciclo della gomma dei pneumatici Fuori Uso, PFU,. Tra le principali novità operative introdotte, troviamo l'obbligo per gli impianti di ... Leggi su ansa

ItaliaViva : 'Il Turismo sarà un tema centrale nel prossimo decreto, il rilancio bis. Sul primo decreto è vero, c’era qualcosa c… - RaiaFederico : Una vittoria di tutti, di chi crede che il futuro si possa costruire con serietà politica e programmatica. Di chi c… - DIMARTINOLUCIA3 : RT @Ferraresi_V: Ieri, con il Capo del Dap, Petralia e il Vice, Tartaglia, abbiamo incontrato i sindacati della #PoliziaPenitenziaria, per… - katiasantange11 : RT @PillaPaladini: @matteorenzi Speriamo che il Governo segua le proposte di Italia viva come con il Family act, Italia shock e il decreto… - micheladania : RT @Ferraresi_V: Ieri, con il Capo del Dap, Petralia e il Vice, Tartaglia, abbiamo incontrato i sindacati della #PoliziaPenitenziaria, per… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto sul Sul nuovo stato di emergenza governo verso il dietrofront, decreto per lo smart working Il Messaggero Superbonus 110%: in attesa dei provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del MiSE

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha infatti confermato i bonus fiscali del 110% per gli interventi di eff ...

5G e nuovo decreto I sindaci non lo possono più vietare

Il decreto legge numero 76 del 16 luglio 2020 relativo a «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», stabilisce che i sindaci non possono vietare l’installazione di reti 5G sul p ...

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha infatti confermato i bonus fiscali del 110% per gli interventi di eff ...Il decreto legge numero 76 del 16 luglio 2020 relativo a «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», stabilisce che i sindaci non possono vietare l’installazione di reti 5G sul p ...