De Cristofaro | Recovery Fund Vitale per Ripartenza Scuola

Peppe De Cristofaro, sottosegretario all'Istruzione, scrive un messaggio su Facebook e afferma che il Recovery Fund sarà Vitale per la Ripartenza della Scuola. "L'accordo sul Recovery Fund è una grande vittoria per l'Italia e un eccellente risultato del Governo e del primo ministro Giuseppe Conte" scrive De Cristofaro. Prosegue affermando che "la Scuola dovrà essere al centro del progetto di rilancio del Paese come leva strategica per cogliere le sfide del presente e del futuro". "Una quota importante dei Recovery Fund , non meno del 10%, ritengo debba essere investita per: Riduzione ...

Roma, 21 lug. (askanews) - "L'accordo sul Recovery Fund è una grande vittoria per l'Italia e un eccellente risultato del Governo e del primo ministro Giuseppe Conte. Le risorse di oltre 200 milirdi di ...

Roma, 21 lug. (askanews) - A "Radio anch'io", in onda mercoledì 22 luglio alle 7.30 su Radio1, in primo piano l'accordo sul Recovery Fund raggiunto a Bruxelles, per cercare di mettere a fuoco cosa cam ...

