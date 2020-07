Cristina Marino | al Senza veli non si comanda Via il pezzo sopra | il fisico a 2 mesi dal parto

Cristina Marino, al top(less) non si comanda. Via il pezzo sopra, il fisico a 2 mesi dal parto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Bisogna ammettere che il 2020 non si sia presentato con i migliori presupposti. Nonostante ciò, nelle memorie della coppia composta da Cristina Marino e Luca Argentero resterà per sempre un anno speciale. I due volti legati al mondo dello spettacolo, prima del periodo di lockdown, stavano progettando i fiori d’arancio ma sono stati infine rimandati per dar spazio ad un evento ben più importante: la nascita della loro primogenita Nina Speranza Argentero, che ha illuminato le loro esistenze la notte dello scorso 21 maggio. La sintonia e il forte sentimento che scorrono tra Cristina Marino e Luca Argentero sono sempre stati evidenti, fin dai loro primi esordi pubblici nelle vesti di innamorati. Lei si è definita come la scatenata del duo, energica ed irriverente, simpatiche ... Leggi su tuttivip

