Coronavirus nel Lazio, quasi triplicati i contagi rispetto a ieri: sempre alti i casi provenienti dall’estero (Di mercoledì 22 luglio 2020) Coronavirus nel Lazio, sono in forte aumento i casi rispetto a ieri: oggi sono stati registrati 16 contagi contro i 6 del 21 luglio, con un numero pertanto quasi triplicato. Registrati inoltre due decessi. Dei 16 contagi di oggi, ben 7 sette sono casi di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, quattro da Pakistan, un caso da Romania e un caso dall’India. LA SITUAZIONE NELLE ASL Nella Asl Roma 1 due nuovi casi nelle ultime 24h sono riferiti a persone legate a cluster già noti e in isolamento. Nella Asl Roma 2 dei dieci nuovi casi uno riguarda una persona di nazionalità del Bangladesh e riferita all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh ... Leggi su ilcorrieredellacitta

