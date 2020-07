Conte: “Le accuse a Lautaro sono un insulto per lui, mi danno fastidio. Il secondo è il primo dei perdenti” (Di giovedì 23 luglio 2020) Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara pareggiata contro la Fiorentina: “Una buona partita da parte nostra, fatta con la giusta intensità e buone trame. Devi fare gol, non siamo stati fortunatissimi. C’è poco da dire ai ragazzi. Per cercare di vincere abbiamo rischiato di prendere il contropiede. La Fiorentina è venuta qui a difendersi, onore a lei. Si poteva fare di più in questa stagione? Quando lasci punti persi ci sono delle mancanze, lavoriamo sulla mentalità, nel capire i momenti e le situazioni e aumentare l’istinto killer. sono Contento se i giocatori sono delusi dai risultati, qualcosina la sto lasciando. I ragazzi sanno che devono cercare sempre il massimo e non ... Leggi su alfredopedulla

AndreaScanzi : E anche per oggi le hai prese come se non ci fosse domani, #Salvini. Sei straordinario. Quante soddisfazioni che mi… - AndreaScanzi : I sali agli “odiatori di professione” di Conte li portate voi? Sono un po’ preoccupato per la loro salute. Avete no… - mariaederaM5S : In 1 settimana @GiuseppeConteIT è riuscito a togliere le autostrade ai Benetton e a piegare i paesi ostili all’Ital… - __nero : @Milestemplaris io voglio bene a Vito ma è il maurizio mosca argentino. e anche lui ha le sue fisse. Ama candreva,… - caterinacorda1 : RT @lucabattanta: @GiorgiaMeloni Scusami Giorgia voglio ben sperare che fosse un refuso. Sono stati fatti per bene gli interessi degli olan… -