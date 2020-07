Collins espulsa dal World Team Tennis 2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Danielle Collins aveva attaccato duramente Novak Djokovic nelle ultime settimane: «Nessuno è in grado di disputare incontri e di conseguenza fare soldi da Febbraio. Abbiamo il n. 1 al mondo che si lamenta del fatto che non potrà portare il suo entourage all’Us Open», aveva esclamato la n. 51 del circuito WTA. La Collins aveva invitato giocatori del calibro di Djokovic e Rafael Nadal a supportare gli US Open piuttosto che dimostrare continuamente la loro opposizione. «Se è sicuro giocare e USTA, WTA, ATP fanno tutto il possibile per dare priorità alla salute dei giocatori, penso che dovremmo sostenerli. È facile, quando qualcuno hai guadagnato $150 milioni durante la tua carriera, provare a dire alla gente cosa fare con i loro soldi e poi rifiutare di giocare negli US Open», aveva ... Leggi su sport.periodicodaily

L'ex semifinalista dell'Australian Open - fanno sapere gli organizzatori - avrebbe lasciato senza autorizzazione il resort che ospita il torneo a squadre ...

Il sistema delle bolle – alla base del riavvio dello sport professionistico negli USA – presuppone un rigido meccanismo sanzionatorio. L’ha sperimentato a proprie spese Danielle Collins, numero 51 del ...

L'ex semifinalista dell'Australian Open - fanno sapere gli organizzatori - avrebbe lasciato senza autorizzazione il resort che ospita il torneo a squadre ...Il sistema delle bolle – alla base del riavvio dello sport professionistico negli USA – presuppone un rigido meccanismo sanzionatorio. L’ha sperimentato a proprie spese Danielle Collins, numero 51 del ...