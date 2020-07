Clima, Giugno 2020 in Piemonte è stato il più fresco del nuovo millennio: temperature mai così basse da 20 anni [DATI] (Di mercoledì 22 luglio 2020) “In Piemonte Giugno 2020 ha avuto una temperatura media di circa 16.1°C, con una lieve anomalia termica positiva di 0.4°C rispetto alla media del periodo 1971-2000. È risultato comunque il mese di Giugno più fresco del nuovo millennio“, lo scrive in un post sulla propria pagina Facebook il Centro Meteo Piemonte. “Dal punto di vista pluviometrico le precipitazioni sono state leggermente superiori alla norma degli anni 1971-2000, con 130.9 mm medi ed un surplus di 34.8 mm (pari al 36%); Giugno 2020 si pone all’ottavo posto tra i corrispondenti mesi più piovosi a partire dal 1958″, conclude il post. Intanto, nel Biellese, Cossano ha riportato ... Leggi su meteoweb.eu

Durante tutto il mese di giugno, l’Italia ha registrato temperature sotto la media del periodo 1981-2010. Ecco il perché secondo il parere degli esperti L’estate 2020 è la più fresca degli ultimi cinq ...

Il mistero dell'estate senza afa, ultimo regalo del clima impazzito

Ci eravamo scordati le estati con la giacca la sera sul leggero vestito estivo e le notti di sonno al fresco, anche senza condizionatore. Temevamo l'effetto serra delle mascherine che ci avrebbero sof ...

