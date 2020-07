Chi è Ann Hui, Leone d’oro alla carriera (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ann hui (Leone d’oro alla carriera) , è una regista cinese di Hong Kong nata da padre cinese e madre giapponese. Ann Hui, Leone d’oro alla carriera a Venezia 77Venezia 77: Leone d’oro a Ann Hui e Tilda Swinton Chi è Tilda Swinton, Leone d’oro a Venezia 77 Venezia 77: Cate Blanchet parla della Mostra del Cinema di Venezia E’ una delle registe più acclamate nella scena new wave di Hong Kong. Seguendo la vita degli immigrati vietnamiti residenti a Hong Kong, la regista Ann Hui esplora le speranze, i sogni e le limitate possibilità che hanno di trovare una vita migliore fuori dal Vietnam dopo gli studi Ha studiato all’Università di Hong Kong e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

