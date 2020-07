Castagne: “Vogliamo aggiungere punti a questo record” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Timothy Castagne, esterno dell’Atalanta, ha parlato al sito ufficiale del club dopo la vittoria per 1-0 contro il Bologna: “Vogliamo aggiungere qualche punto a questo record. Contro il Bologna non è stato facile però è una partita che ci migliora perché non tutte le gare ti permettono di segnare subito e oggi abbiamo dovuto aspettare un po’. Alla fine ce l’abbiamo fatta e abbiamo tenuto l’1-0”. Contro i felsinei è stata una gara pesante: “Hanno qualità e hanno giocato bene. Alla fine c’era un po’ più di spazio e l’abbiamo sfruttato meglio di loro. Anche la condizione atletica è una delle nostre armi”. L’Atalanta è diventata una grande squadra:“E’ quello che dobbiamo migliorare ancora, ... Leggi su alfredopedulla

